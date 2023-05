Eften United Property Fund teeb osanikele väljamakse

See on Eften United Property Fundi teine rahaline väljamakse 2023. aastal, millega koos on fond tänavusel aastal teinud väljamakseid 4,5 protsenti fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates Eften United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul mullu mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 50,2 euro sendi ulatuses osaku kohta.