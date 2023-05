Märten Kress: väheusutav, et LHV uudis tooks kaasa suurema aktsia hinnaliikumise

«See ju avardab LHV kasvuväljavaateid ja võimaldab ka hajutada panga kasvuks vajalikke finantseerimisallikaid. Kindlasti on nüüd lihtsam kaasata Suurbritanniast hoiuseid,» märkis ta. «Teisalt eks alati kaasnevad uutele turgudele sisenemise ja seal hoogsalt tegutsemisega ka omad riskid. Investorina hoiaksin edaspidi hoolsalt silma peal sellel kui suure osa tuludest moodustab koduturul teenitu vs Suurbritannias. Samuti sellel, milliseks kujuneb Suurbritannia haru laenuportfell ja selle krediidikvaliteet.»

Aktsia hinnast rääkides on väheusutav, et uudis tooks kaasa suurema liikumise, prognoosis ta.

«Tegu on siiski ikkagi veel seemne külvamisega mulda ja saagi nägemiseks ning saamiseks on tarvis oodata. Pealegi on LHV Group võrreldes teiste Balti börsil noteeritud pankadega juba praegu pigem kallimalt hinnastatud,» lausus ta.