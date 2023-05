Rämpsvõlakirjakuningas: panganduse kriisis pole midagi uut, see on puhas klassika

Seee on klassikaline varade-kohustuste mittevastavus, mis on korduvalt viinud probleemideni.

«See on täiesti elementaarne – pangad ei tohiks laenata pikaajaliselt välja lühiajalist raha,» ütles Milken CNBCi saates. «Kui mitu korda me oleme viimastel aastakümnetel kogenud ja ikka ei õpi, et üleööhoiuseid ei laenata välja pikaks ajaks,» küsis ta. «Seda on juhtunud 1970ndatel, 1980ndatel ja 1990ndatel.»