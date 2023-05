Eften United Property Fund jäi kahjumisse

Nimelt kajastatakse Eften Kinnisvarafondi AS-i ühinemise järgselt börsil noteeritud fondiga Eften Real Estate Fund III AS ühendfondi Eften Real Estate Fund AS aktsiate väärtus börsihinna järgi. Varasemalt kajastati väärtus aktsia bilansilise puhasväärtuse järgi. Eelneva hindamismeetodi kasutamisel oleks teenitud esimeses kvartalis 270 000 eurot puhaskasumit, teatas Eften börsile.

Esimeses kvartalis Eften United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud. Fond suurendas Uus-Järveküla arenduse rahastamiseks antud laenu ligikaudu miljoni euro võrra. See on seotud arenduse osade infrastruktuuri tööde ajas ettepoole toomisega. Koos Uus-Järveküla OÜ poolt bilansipäeva järgselt võetud pangalaenuga on arenduse esimese etapi kodude ja infrastruktuuri ning osaliselt ka järgnevate etappide infrastruktuuri arendus rahastatud.