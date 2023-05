Nordecon raporteeris viletsatest tulemustest

«Ebakindlus majanduses ei ole uue aasta saabumisega kadunud ning ehitusturu dünaamika on selle otsene peegeldus. Paljud eraarendused on külmutatud või ootel, riiklikud ehitushanked ei ole veel kohanenud viimase kahe aasta jooksul aset leidnud ehitushindade tõusuga ning mitmete plaanitud projektide alustamise tähtajad lükkuvad määramatult edasi,» teatas ettevõte börsiteates. «Teedeehituse valdkond ei ole sisuliselt Ukrainas alanud sõja järgsest šokist taastunud ega uuesti käivitunud. Konkurents peatöövõtu turul on seetõttu varasemate aastatega võrreldes veelgi tihedam.»