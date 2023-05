USA keskpank tõstis intressimäära, piirkondlikud pangad on surve all

Nüüd on intressitase kõrgeim alates 2007. aastast.

Investoreid huvitab, mida teeb keskpank edasi. Nüüd loetakse välja, et kuna krediidiolud on halvenenud, siis võib keskpank intressitõstmisel teha pausi, et vaadata kuidas senised intressitõstmised on mõju avaldanud.

USA peamised aktsiaindeksid langesid eile. Dow Jonesi tööstuskeskmine kaotas päevaga 0,8 protsenti, S&P 500 0,7 protsenti ja Nasdaq 0,5 protsenti oma väärtusest.

Tugeva surve alt leidsid end taas USA piirkondlike pankade aktsiad.

Pacific Western Bank ehk PacWest teatas, et kaalutakse esinevaid strateegilisi valikuid, mis võib endas kätkeda kapitali kaasamist. Aktsia kukkus uudise peale järelkauplemisel päevaga 52,5 protsenti, 3,05 dollarini. Alates pangakriisi algusest 8. märtsil on aktsia kaotanud 90 protsenti hinnast.

PacWest loodab, et suudab vältida teiste piirkondlike pankade hiljutist halba saatust. Pank teatas esimese kvartali tulemustes, et kliendi hoiuste olukord on pangajooksu järel stabiliseerunud, kuid investorid kardavad panga tuleviku pärast ja jätkasid aktsia müüki.

Western Alliance teatas, et neil pole juhtunud First Republic Banki järel ebatavalist hoiuste lahkumist. Panga andmetel on 74 protsenti nende hoiustest kaetud hoiusekindlustusega.

Sellest hoolimata kukkus Western Alliance’i aktsia kolmapäeval 23 protsenti.