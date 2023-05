Investor: Suurbritannia äri pole veel LHV aktsia hinda arvestatud

Kui oluline see uudis on?

Minu hinnangul on see oluline uudis, et Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutus PRA on väljastanud LHV Groupi Ühendkuningriigi tütarettevõttele LHV UK Limited pangalitsentsi. Sellel on oluline mõju LHV tuleviku väljavaadetele, rahavoogudele ja kasumlikkusele.