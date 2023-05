Tarbimise piiramine ei puudutanud iPhone'ide müüki

Seevastu investorid on põnevil oodates ettevõtte järgmist uut riistvaratoodet. Bloomberg kirjutas, et juba järgmisel kuul kui toimub tarkvaraarendaja konverents võib Apple tuua välja liitreaalsuse seadmed. Hiljuti teatas ettevõte uues teenusest, milleks on kõrge intressimääraga säästukonto.