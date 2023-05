Merko Ehitus pea kahekordistas kasumi

Esimeses kvartalis andis Merko ostjatele üle 145 korterit, teatas kontsern börsile. Vaatamata esimese kvartali heale kasumikasvule on olukord korteriturul Merko Ehituse juhtkonna sõnul täiesti teistsugune kui oli 2020. ja 2021. aasta tehingute ja hinnatasemete tippaeg. Praegu vormistatakse peamiselt varem eelmüüdud kortereid asjaõiguslepinguteks, mis kajastub ka jooksvates finantstulemustes. Korterite uusmüügi tempo on aga Merko teatel alates 2022. aasta kevadest järsult langenud ja on mitu korda madalam võrreldes varasemaga.