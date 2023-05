Grab2Go pakub aktsiaid 1,21 euroga, aktsiaid saab märkida alates esmaspäevast

Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasutada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.

Grab2Go on esitanud taotluse kõigi Grab2Go aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 23. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.