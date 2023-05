Enefit Greeni kasum vähenes

«Aasta algus on toonud leevendust erakordselt kõrgel püsinud hindadele. Turuhindu on mõjutanud soe talv, suur tuule- ja hüdrotoodang ning piisav gaasivaru Euroopas, mis tõi gaasihinna alla,» kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. «Enefit Greenil on selge teekaart, et neljakordistada lähiaastatel koduturgudel tootmisvarade mahtu. Investeerisime esimeses kvartalis ligi 92 miljonit eurot ja jätkasime arendustöid, et suurendada taastuvelektri toodangut.»