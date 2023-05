Binance: krüptoturu optimismi ja hinnatõusu veavad tehnoloogilised uuendused

Aprilli alguspäevadel levis kiirelt üle maailma uudis, et Bitcoini nn valge raamat (whitepaper), mille on kirjutanud salapärane Satoshi Nakamoto, on leitav kõikidest uuematest Apple’i arvutitest, peidetuna süsteemikausta. Kui BTC hind kuu esimesel päeval oli 26 183 €, siis 10. aprillil alanud tõus tipnes 27 987 € juures, mis tähendas psühholoogiliselt olulise 30 000 dollari piiri ületamist, kuu lõpetas BTC aga 26 613 € juures. Apple arvutitesse peidetud pdf-fail ei olnud ilmselt kuu keskpaigas tõusu vedaja, vaid BTC liikus üles ETHi tuules.

Üldiselt valitseb krüptoturgudel endiselt optimism. Lühiajaliselt on kuulda ka pessimistlikumaid meeleolusid, kuid pikemas perspektiivis on kauplejate pilk siiski aasta pärast toimuval Bitcoini «pooldumisel» (halving). Ajalooliselt on enne pooldumist BTC teinud läbi just kõige suuremad tõusud. Bitcoini puhul on kuumaks teemaks ka Ordinaalid ja Inskriptsioonid, mis toob detsentraliseeritud rahanduse (DeFi – decentralized finance) võimekuse ka Bitcoini plokiahelale. Tänaseks on BTC plokiahelas juba ligi miljon Inskriptsiooni ehk NFT-d. Uuendus on hüppeliselt suurendanud Bitcoini tehingute ja arenduses olevate projektide arvu. Positiivseks nähtuseks loetakse ka Ethereumi uuendust, mis on sisendanud kindlust kauplejatesse, kasutajatesse ja arendajatesse.