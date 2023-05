INVESTOR MARI ⟩ Investeerisin USA tehnoloogiagiganti

Mulle meeldib Microsofti kasvulugu, globaalsus ja seni tugev vastupidamine kehvemates majandusoludes. Kundedel on väga raske loobuda teenustest millegi muu kasuks. Kompanii panustas suurelt tehisintellekti, millest oodatakse palju.

Aktsia on muidugi kallis, kuid öeldakse, et kasvuaktsiate puhul pole mõtet vaadata suhtarve. Aktsia hinna-kasumi suhe oli 305,41 dollaril suuruse aktsia hinna juures 33,1 ja dividenditootlus 0,89 protsenti.

Analüütikud suhtuvad aktsiasse positiivselt. 34 analüütikust on mais soovitanud aktsiat tugevalt osta 14, osta 13 ja hoida 6, aktsia on saanud vaid ühe müügisoovituse. Analüütikute Microsofti aktsia keskmine hinnasiht on 328,71 dollarit.