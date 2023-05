Revolut kritiseerib Ühendkuningriiki ning ei plaani seal IPOt teha

Ettevõtte juhatuse esimees Nik Storonsky ja tehnoloogiajuht Vlad Yatsenko rääkisid intervjuus Times of Londonile, et Suurbritannia regulatiivne keskkond piirab neid ja brexiti järel on Londoni atraktiivsus kadunud. Antud ettevõte taotles Suurbritannia panganduslitsentsi juba 2021. aastal ning ootavad jätkuvalt Inglise Panga Prudential Regulation Authority otsust.

«Ootad sealt kirju kuid,» ütles Stroronsky. «Moodsas maailmas ei tegutse ärid sellistes oludes.»

Storonsky ütles, et aktsiate avaliul pakkumisel eelistatakse USAd. «Suurbritannias on raske äri ajada, börs on vähem likviidne ja ma ei näe sellel mingit mõtet,» lausus ta.

Selline pahameele pahvaks tuli ettevõttele raskel ajal. Üks Revoluti aktsionär vähendas oma investeeringu väärtust Suurbritannia finantstehnoloogiasse raamatupidamises 46 protsendi võrra, mis on selgeim indikaator kui ettevaatlikuks on investorid muutunud finantstehnoloogia sektori suhtes.

Kuigi ettevõte väidab, et jõudis esmakordselt 2021. aastal kasumisse, on lükatud aastaaruande avaldamist edasi, kuna audiitor ei saa kinnitada, et ligi kolm neljandiku tuludest oleks «täielik ja õieti arvestatud». Storonsky ütles, et see teema on nüüd lahenenud.

Antud kommentaarid häbistavad Ühendkuningriigi valitsust, kes on pikalt pidanud finantstehnoloogiaettevõtteid, eriti Revoluti, oma kroonijuveelideks. Sellega loodeti puhuda elu sisse brexiti järgses seisakus Londoni kapitaliturule.