Buffett: suurepärased investeerimisvõimalused tekivad teiste inimeste lollustest

Väärtusinvesteerimine kujutab endast alahinnatud varade ostmist, mille väärtust peetakse ostuhinnast kõrgemaks. See põhimõte on aidanud Buffettil teha mõned suured investeeringud ajal, kui valitses paanika. Ta püüdis osta alahinnatud varasid ja hoida investeeringut pikka aega, kirjutab CNBC.

Näiteks 2008. aastal ostis legendaarne investor Bank of America aktsiaid. Samuti ostis ta osaluse Goldman Sachsis, kuid müüs selle hiljem maha.

Ostes siis kui teised müüvad, on andnud Berkshire Hathawayle ja selle aktsionäride muinasjutulise tootluse. 1965. aasta lõpus Buffetti ettevõtte aktsiate ostjate tootlus on 3 787 464 protsenti. ETFide propageerijad räägivad sageli, et hea on turutootluse saavutamine. USA lai aktsiaindeks S&P 500 teenis samal ajal 24 708 protsendise tootluse.

Buffett tunnistab, et maailm on muutunud, kuid väärtusinvesteerimise võimalusi on külluses.

«58 aasta jooksul, juhtides Berkshire’i, olen ma näinud järsku inimeste arvu kasvu, kes tegelevad suurte lollustega. Põhjus on osaliselt selles, et nad saavad inimestelt raha kergemini kui meie alustamise ajal,» lausus investeerimisguru. «Paljud praegu alustajad alustavad vähese rahaga ja loodavad selle kasvatada kiiresti suureks rahaks.»

Buffetti pikaajaline äripartner Charlie Munger on pessimistlikum.