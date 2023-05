Buffett: Berkshire Hathaway pole 35% Apple. Kas investor peaks iga hinna eest riske hajutama?

«Moodne ülikooliharidus õpetab hullumeelsust, et aktsiatesse investeerimisel on lai hajutatus sama hästi kui kohustuslik,» ütles Munger. «See on hullumeelsus. Häid võimalusi pole lihtne leida. Ja kui leiad kolm head võimalust, siis ma pigem paneks raha headesse ideedesse, mitte halbadesse. Ja kuna nüüd paljud investorid ei suuda otsustada raha panekut headesse ideedesse, siis nad hakkavad tegema muid investeeringuid lootes, et need kujunevad veel paremateks. Ma arvan, et me teeme teistest investoritest vähem vigu. See on meie tugevus.»