SEB: rohevõlakirjad aitavad rahastada paremat homset

Rohevõlakirjad on võlakirjad, millega kaasatavat kapitali võib kasutada vaid rangelt piiritletud rohe-eesmärkide täitmiseks. Laenuvõtja ehk emitendi jaoks on see võimalus kaasata kapitali veidi odavamalt ning investori ehk laenuandja jaoks on see võimalus teha teadlikke investeerimisotsuseid parema kliimatuleviku nimel, kirjutab SEB varahalduse fondijuhi Endriko Võrklaev.