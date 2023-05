Binance pidi kaks korda peatama bitcoin'i arveldused

Ettevõte rakendas suuremaid tasusid, et bitcoin'i kaevandajad kinnitaksid tehinguid.

CryptoQuanti andmed näitasid, et platvormil oli suurim päevane bitcoin'ide netoväljavool – 175 646 bitcon'i.

Selle aasta algul lasi bitcoin'i arendaja Casey Rodermor välja protokolli, mida kutsutakse Ordinalsiks, mis pidi aitama inimestel teha esimest korda võrgus NFTsid. See suurendas tehinguid bitcoin'i plokiahelas.

Binance säutsu kohaselt võisid kliendid kindlad olla, rahadega on SAFU, viidates sellele, et kliendi rahad on turvaliselt hoitud.