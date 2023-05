Baltic Horizon Funds refinantseeris vanad võlakirjad väga kallilt

«Oleme investorite kogukonnaga töötanud umbes aasta, et paika panna õige refinantseerimisstruktuur ja osapooltele sobivad tingimused ning meil on hea meel saavutada antud kokkulepe. Samal ajal on Baltic Horizon Fundi eesmärk vähendada oma portfelli finantsvõimendust alla 50% ning fond on jätkuvalt pühendunud investeerima oma Baltimaade pealinnades asuvate tsentraalsete kinnisvara objektide uuendamisse. Usume selliste strateegiliste asukohtade pikaajalisse potentsiaali ja arvame, et segakasutusega kinnisvara, mille külastamiseks on klientidel mitmesuguseid põhjusi, saavad olema tulevikus kõige edukamad,» kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.