Rootsi kinnisvaraarendaja alandati rämpsuks, aktsia kukub

SBB, keda tuntakse Rootsis pika nimega Samhallsbyggnadsbolaget i Norden nime all, plaanib arutada dividendimakset enne 2024. aasta aktsionäride üldkoosolekut.

Lisaks ei kavatse ettevõte korraldada 2,63 miljardi Rootsi krooni suurust aktsiaõiguste pakkumist (D-aktsiad), kuna aktsia on õiguste hinnast madalamal.

Reitinguagentuur S&P Global kärpis ettevõtte krediidireitingu tasemele rämps (BB+). Ka krediidireitingu väljavaade muudeti negatiivseks. Reitinguagentuur teatas, et nende arvates ei suuda enam ettevõte täita investeerimisjärgu krediidireitingule seatud ootuseid.

Rootsi üks suurimaid ärikinnisvara omanike raskused näitavad, et Rootsi finantsvõimendusega ärikinnisvara sektori olukord halveneb, kirjutab Bloomberg.

SBB peab viie aasta jooksul refinantseerima 40,8 miljardi dollari ulatuses võlakirju. Sellest veerandi lunastustähtaeg on 2023. aastal. Kuna ettevõte on suures osa võlakirjade puhul kasutanud lühiajalisi võlakirju ja ujuvat intressimäära, on intressitõus avaldanud halba mõju.