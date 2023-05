Võlakirjakuningas: ostke USA valitsuse lühiajalisi võlakirju, küll võlalae probleem laheneb

«See on naeruväärne. Võlalae probleem lahendatakse, küll mitte 100% tõenäosusega, kuid minu arvates see laheneb,» ütles Bill Gross Bloomberg TVs. «Minusugused vähem muretsejad võiksid osta ühe- ja kahekuulisi USA valitsuse võlakirju, mille intressitase on palju kõrgemal pikaajaliste võlakirjade omadest.»

Lühiajaliste võlakirjade intressitase tõusis enne nn. X-päeva, mis peaks saabuma tuleval kuu alguses. Sedasi nimetatakse päeva, kui USA valitsusel ei jätku raha kohustuste täitmiseks. USA rahandusminister Janet Yellen hoiatas läinud nädalal, et valitsus võib juba joosta rahast tühjaks kõige varem 1. juuniks. Investorid muretsevad, kas Kongress ikka tõstab võlalage.

Grossi sõnul on sellised võlalae muresid varemgi olnud ja need on alati lahenenud.

Aprillis kogus Gross kuulsust sellega, et ostis regionaalpankade nagu Western Alliance, Synovus Financiali ja PacWesti aktsiaid nagu ka piirkondike pankade börsil kaubeldava fondi ehk ETFi osakuid.

Seejärel on mure väikepankade pärast taas kasvanud, kuna First Republic Banki olukord halvenes. Grossi sõnul on nüüd mingil määral need pangad stabiliseerunud, kuid sektor on jätkuvalt purunemisohtlik, ütles Gross.

Gross müüb otsioonide vormis selliste pankade nagu Western Alliance ja Zions Bancorpi volatiilsust, panustades aktsiate kõikumise vähenemisele.

2019. aastal varahalduse ärist pensionile läinud Gross otsib «turvasadamaid». Umbes 30 protsenti tema isiklikust varast on torujuhtmete partnerlustes nagu Energy Transfer LP, mis pakuvad maksusoodustusi umbes 10% tootlusega.

Lisaks meeldivad gurule inflatsiooniga seotud tootlusega valitsuse võlakirjad, kuid mitte otse, vaid läbi ETFide. Sellisteks on näiteks Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (börsisümbol VTIP) ja iShares 0-5 Years TIPS Bond ETF (STIP), mis pole Eesti väikeinvestoritele kättesaadavad. Need ETFid on alusvarast likviidsemad.