Luminor: Baltic Horizon fondi võib õnnitleda, et neil õnnestus investoritega emitendi jaoks sobilik tehingustruktuur kokku leppida

«Kui me räägime kinnisvarasektoris tegutsevatest emitentidest, siis tänases konjunktuuris on emitentidel keeruline turule siseneda, et atraktiivse marginaaliga võlakirjasid emiteerida,» lausus ta.

Täna on võimalik professionaalsetel investoritel osta turult näiteks 2028. aasta lunastustähtajaga Citycon võlakirju umbes 9% aastase intressimääraga. Baltikumi suurimaid kaubanduskeskusi omava kinnisvara ettevõtte Akropolis võlakirju lunastustähtajaga 2026 on võimalik professionaalsetel investoritel soetada umbes 9,5% aastase intressimääraga.

Baltikumi ja Eesti ärikinnisvaras tegutsevad ettevõtted saavad laenu kommertspankadelt marginaaliga sõltuvalt laenuandjast ja laenu saaja taustast ning riskitasemest. Marginaalid erinevad vastavalt laenu liigile (näiteks kas tegemist on refinantseerimislaenu, investeerimislaenu või arenduslaenuga) ja tagatise liigile ning väärtusele. Vastavalt Baltic Horizon Fondi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruandele, oli fondi keskmine intressimäär 3%.

«Baltic Horizon Fond on ka üks nendest, kes on otsustanud lisaks kommertspankadelt pakutavatele laenudele siseneda ka võlakirjaturule, kuna võlakirjad pakuvad ettevõttele suuremat paindlikkust,» ütles ta. «Võlakirjad on üldjuhul lõpus summa tagastamise struktuuriga, mis tähendab, et kogu põhiosa makstakse investoritele tagasi võlakirja tähtaja lõpus ning perioodiliselt makstakse investoritele välja vaid intressimakseid.»

«Kuivõrd kommertspankade jaoks on oluline, et laen oleks tagatud hüpoteegiga, siis võlakirjaturul on võimalik tugevatel emitentidel nagu Baltic Horizon Fond kapitali kaasata ka ilma tagatiseta,» lausus ta. «Kokkuvõtvalt võib öelda, et kinnisvarasektoris tegutsevate emitentide intressimarginaalid ei ole üheselt võrreldavad kinnisvaralaenude intressimarginaalidega.»