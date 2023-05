Coop Pank kasvatas aprillis järsult kasumit

Panga klientide hoiuste maht kasvas aprillis 2 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,51 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 9 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 2 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 9 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 30%.

Panga laenuportfell kasvas aprillis 17 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,36 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 9 miljonit eurot, liising 3 miljonit eurot, tarbimisfinantseerimine kasvas 3 miljonit eurot ja ärilaenud 2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 28%.

Võrreldes möödunud aasta nelja esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 73% ja tegevuskulud 25%.

Aasta nelja esimese kuuga on pank teeninud kokku 13 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 162% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

«Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 28,1%, kulu-tulu suhe 38%. Coop Panga klientide arv jätkas aprillis korralikku kasvu. Laenuportfellis näitasid head kasvu kodulaenud, kuid ärilaenude poolel on tunda laenunõudluse vähenemist. Coop Panga laenuportfell püsib kvaliteetne,» kommenteeris Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu.

«Kasvavast euriborist teenitud intressitulu võimaldab meil maksta kohalikele hoiustajatele üha paremat hoiuseintressi. Aprillis kasvasid nii era- kui ka äriklientide hoiuste mahud ja tänu sellele õnnestus meil rahvusvaheliselt kaasatud hoiuste mahtu vähendada. Näeme, et meie konkurentsivõimeline tähtajalise hoiuse intressipakkumine ja klientide soov oma rahale parimat tootlust teenida, on kaasa toonud selle, et üks osa meie nõudmiseni hoiustest konverteerub tähtajaliseks hoiuseks,» märkis ta.