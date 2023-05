Storent Holdings valmistub võlakirjaemissiooniks

«Peale Storent Investments AS-i and SEL Investments SIA edukat liitmist Storent Holdings SIA alla 2022. aasta lõpus kavandame nüüd uut võlakirjaemissiooni 15 miljoni euro mahus, kus esmakordselt Storenti ajaloos saavad osaleda nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid. Storent Holdingsi 2023. aasta käibekasvuks on kavandatud 10 protsenti ning puhaskasumiks ligi 5 miljonit eurot,» kommenteeris Storenti kaasasutaja ja Storent Holdingsi juhatuse liige Andris Pavlovs.

«Storent Investments tegi võlakirjaemissiooni juba 2017. aastal. Nüüd valmistub omakorda esimeseks võlakirjaemissiooniks Storent Holdings. Otsus tuleneb jaeinvestorite märkimisväärsest nõudlusest seda tüüpi finantsinstrumendi vastu ning meie vajadustest edasise kasvu tagamiseks. Investeering Storenti on investeering moodsatesse, turvalistesse ja kestlikesse ehitusseadmete rendiprotsessidesse Balti- ja Põhjamaades,» lisas Pavlovs.

Online-rent jätkas müügikanalina kasvu ning ulatus 2022. aastal 50 protsendini Storent Holdingsi Baltimaade kogutulust. Käesoleva aasta jooksul on ettevõtte eesmärgiks suurendada veebi teel tehtavate tellimuste osakaal 60 protsendini.

28. detsembril 2022 toimus muudatus Storent Investmentsi aktsionäride ringis ning ettevõtte ainuomanikuks sai Storent Holdings SIA. Sellest tulenevalt said Storent Investments AS ja selle tütarettevõtted osaks vastloodud valdusettevõttest, kuhu kuuluvad ka seadmete rendifirmad SELECTIA SIA ja SELECTIA PLUS SIA.