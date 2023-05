Inflatsioon? Hiinas võib see olla kaduv nähtus

Aprillis kasvasid Hiinas tarbijahinnad enam kui kahe aasta aeglasemas tempos. Samal ajal süvenes tehase väravates müügihinna langus, mis viitab deflatsioonilisele suundumisele. See tähendab, et Hiina majanduse taastumine koroonast on küsimärgi all, mis võib nõuda täiendavaid stiimuleid.