BaltCap omandab enamusosaluse Baltikumi juhtivas automatiseerimislahenduste ettevõttes Hansab

1991. aastal asutatud Hansab arendab ja pakub äriklientidele terviklikke ja kvaliteetseid automatiseerimislahendusi. Ettevõtte eesmärk on muuta klientide jaoks töö turvalisemaks ja lihtsamaks nii turva-, sularahakäitlus-, müügipunktide, pakendite käitlemise, järjekordade haldamise kui ka parkimise vallas. Hansabi klientideks on ettevõtted, mis tegutsevad logistika, finants, jaekaubanduse ning avalikus sektoris. Ettevõttel on kokku 18 kontorit ning teeninduspunkti Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

«Hansab on tugev ja tunnustatud ettevõte, mis on välja arendanud kõrge kvaliteediga tõhusa teenusmudeli kiiresti kasvavas automatiseerimise valdkonnas,» sõnas BaltCapi partner Kristjan Kalda. «Näeme mitmeid võimalusi äri edasiseks kasvatamiseks. BaltCapil on pikaajaline kogemus ettevõttete arendamisel ja rahvusvahelisele turule viimisel.»

Hansab Grupi asutaja ja tegevjuht Aigar Urva: «Oleme 32 aasta jooksul järjepidevalt ja edukalt ettevõtet kasvatanud. Koostöös BaltCapiga on meie eesmärk kasvu märkimisväärselt kiirendada ja siseneda uutesse tegevusvaldkondadesse ja uutele turgudele. Meie jaoks on see hea võimalus ühendada jõud tugeva finants- ja investeerimisvõimekusega partneriga, kes aitab saavutada Hansabi kasvueesmärke.»

Tehing viiakse lõpule lähikuudel, kui Balti riikide konkurentsiametid on tehingu heaks kiitnud. Pärast tehingu lõpuleviimist siirdub Aigar Urva ettevõtte nõukogusse ning uueks tegevjuhiks saab praegune Hansab Estonia tegevjuht Janno Kallikorm.