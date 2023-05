Mis on Ponzi skeem ja kas krüptovaluuta kuulub sinna?

Krüptovaluutadel on tohutu innovatsioonipotentsiaal ning uue varaklassina on nad endiselt oma arengu algfaasis. Nagu iga uue tehnoloogiaga, on ka krüptovaluutade ümber mitmeid müüte ja ebatõeseid väiteid. Muuhulgas on krüptovaluutasid, nagu muid kõrge riskiga varasid, nimetatud ka Ponzi skeemideks. Polina Brottier, Binance’i esindaja Eestis, selgitab, mis on Ponzi skeem ja mis eristab seda krüptotehnoloogiatest.