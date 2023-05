Rahandusministeerium valmistab ette krüptovarade uut regulatsiooni

«Plokiahel ja krüptovara muutuvad järjest populaarsemaks ja neid kasutatakse üha laiemalt. Eesti on tehnoloogiasektori arengut alati toetanud ja toetame ka edaspidi, aga kui mängu tuleb suurem hulk kasutajaid, nende andmed ja päris raha, siis on oluline riskid minimaalsetena hoida. Näiteks anonüümsed krüptomaksed võivad soodustada rahapesu ja mõni moodsana tunduv raha kaasamise projekt võib osutuda hoopis püramiidskeemiks,» nentis asekantsler Evelyn Liivamägi pressiteates.

Liivamäe sõnul peavad krüptovarade, plokiahela ja teiste uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtuga kaasnema ka asjakohased regulatsioonid, et vältida nende kasutamisel liigseid riske ja tagada võrdsete võimalustega ettevõtluskeskkond kõikidele turuosalistele. Teisalt on oluline ka seda sektorit mitte üle reguleerida.

«Sarnased väljakutsed on ka mujal maailmas, Euroopa Liidu (EL) tasandil on valmimas krüptovarade regulatsioon (MiCA), selle baasil oleme kokku panemas ka oma seadust. Krüptovara reguleerimisega seotud küsimustega tegeletakse hoogsasti ka väljaspool EL-i, sealhulgas ka USA-s, kus on lahvatanud suuremad skandaalid seoses krüptovara platvormidega,» selgitas rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.

Auväärt lisas, et MiCA ülevõtmise osas on järgenvatel kuudel plaanis mitmed konsultatsioonid turuosalistega ja sügisel on soov esitada eelnõu valitsusele ja riigikogule, et muudatused jõustuksid 2024. aastal.