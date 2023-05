«Hagen Bikesi jaoks osutus aprill müügitulult rekordiliseks. Müügid on kasvanud meie põhilistel sihtturgudel Saksamaal ja Prantsusmaal ning samuti tänud KIKi ostutoetusele ka Eestis. Oleme jõudnud uude arengufaasi, kus kasvupotentsiaali realiseerimise fookus on nihkumas müügilt võimalikult paljude ühikute väljalaskele,» kommenteeris tulemusi Hagen Bikes AS asutaja Kaspar Peek.