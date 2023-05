Swedbank kergitas Tallinki hinnasihti

Pärast neljandat kvartalit prognoosis pank analüütiku sõnul, et Tallink jätkab aastatel 2023–2025 vähemalt kolme-nelja prahitud laevaga. Esimese kvartali järel teatas Tallink kahest uuest pikaajalisest prahilepingust kruiisilaevale Isabelle ja süstiklaevale Star, mis tähendab, et lähiaastatel on vähemalt neli laeva pikaajaliselt välja prahitud. Mõlemad uued lepingud on sõlmitud võimalusega laev välja osta. «Arvestades reisijamahtude arengut, on ettevõtte suurenenud prahtimistegevuse üheks põhjuseks tõenäoliselt see, et Tallinkil on laevade mõistes ülevõimsus,» leiab Aljas.