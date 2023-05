Uskumatu number: Eesti Pank sai hiidkahjumi

Eesti Pank on nagu väikeinvestor – kuigi ekraan on punane, pole kahjumit enne, kui peab müüma

Olukord sarnaneb natuke eraisikute väärtpaberitesse investeerimisega. Seal on põhimõte – kahjum pole kahjum enne, kui see on realiseeritud. Ehk väärtpaberite jooksvaid hinnakõikumisi ei kajastata kasumi ega kahjumina enne, kui need on realiseeritud. Ehk kahjum või kasum on sisse võetud. Isegi kui portfellis on väärtpaberite kukkumise ajal suur realiseerimata kahjum, saab investor pigistada silma kinni ja öelda, et internetipangas nähtav punane värv pole kahjum. See on kahjum siis, kui ma need müün. Aga ma ei müü! Pettekujutelmas võib ju end lohutada, et mul pole kahjumit.