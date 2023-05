Euroopas kukub maagaasi hind, nõudlus on väike

Euroopa maagaasi hind jätkas kuus nädalat kestnud odavnemist. Emaspäeval langes maagaasi hind alla 32 euro, mis on väikseim hind alates 2021. aasta juulist. Aasta algusest on maagaasi hind pooldunud, kuna pakkumine on stabiilne, ilm pehme ja taastvenergia panus elektritootmises on suurem.