EL toetab Activision Blizzardi müüki Microsoftile

Tehing on ohus ka USA hiiglase kodumaal, kus eelmisel aastal algatas Federal Trade Commission selle blokeerimiseks kohtumenetluse, mis on üks Washingtoni seni suurimaid sekkumisi tehnoloogiatööstuse konsolideerumise peatamiseks.

Activision Blizzardi hittide hulka kuuluvad ka «Candy Crush» ja «World of Warcraft». Kui tehing läheb läbi, on see kõigi aegade suurim tehing mängude vallas, kui see läbi läheb.