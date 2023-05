USA kohus kiitis heaks SASi aktsiakapitali kaasamise plaani

Ettevõte teatas, et investoritele saabub lõplik kapitali kaasamise tähtaeg umbes 13 nädala pärast.

Aprillis teatas SAS, et kavas on aktsiakapitali kaasamine. Lõplik aktsiapakkumisel kaasatav rahasumma sõltub pakkumisest ja täiendava likviidsuse saamisest. Nüüd plaanib ettevõte viia kohtu järelevalve all läbi aktsiapakkumise teisel poolaastal, kirjutab Reuters.