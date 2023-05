Merko suuraktsionär müüs portfelli puhtaks

Ta märkis, et hakkas oma positsiooni Merkos tasapisi vähendama juba eelmise aasta mai lõpust, selle aasta alguses võttis müümise jõulisemalt ette ning on tänaseks kogu oma portfelli tühjaks müünud.

Ilves tõdes, et Merko iseenesest on väga hea ettevõte ja üks paremini juhitud ehitusfirmasid Eestis ning kindlasti jätkusuutlik. Pigem on ta mures majanduse üldise olukorra pärast ja usub, et ees ootab suurem langus majanduses ja ka aktsiaturgudel.