LHV aktsia reageeris tulemustele tõusuga

Ettevõte teatas järelepärimise peale, et laenukohustuste intressimäära ei saa me täna veel kahjuks avaldada.

«Sõlmitud laenuleping on osa AS Tallinna Vesi läbiräägitavast finantseerimisstruktuurist,» kommenteeris ettevõte. «Läbirääkimised jõuavad lõpule juuni jooksul ning sellele järgnevalt saame arvutada efektiivse intressimäära.»

Tallinna Vesi ja AS SEB Pank koos pankade Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal sõlmisid sündikaatlaenu lepingu kogusummas 91 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg on 15.05.2028 ning laenu saab kasutusele võtta kuni 15.05.2026.