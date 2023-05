INVESTOR MARI ⟩ Ostsin Ameerikast kuraditosin aktsiat

Olen varemgi aktsiat jälginud, kuid kahjuks mitte ostnud. Nüüd sai see siis tehtud. Loodan, et ei pea seda kahetsema.

Tarbijad on Apple’i toodete vastu uskumatult lojaalsed. Mida paremat võiks üks tarbekaupade tootja tahta? Ettevõte on tootmise osas väga suures sõltuvuses Hiinast. Kuna viimase plaanid Taiwaniga on ebaselged, on ettevõte hajutamas tootmist Hiinast mujale. Näiteks pannakse püsti tootmist Indias.

Mõnes mõttes on see vastandpanus vahepeal absoluutselt ebasoosingus olnud intressitõstmise tõttu ülipopulaarseks osutunud pangandussektorile. Intressitõus saab varem või hiljem läbi. Kui pangad tahavad säilitada toimivat ärimudelit, peavad nad suurtel turgudel võistlema tootluselt riigivõlakirjade ja rahaturufondidega. Kui hoiusele ei raatsi intressi maksta, leia mujalt hoiustele asendusallikas, sest raha liigub mujale. Seega neile saab tasuta raha aeg läbi, samas kui majanduskeskkond halveneb ja tulemustesse hakkavad sisse lööma laenukahjumid.

Selliste gigantettevõtete juures on alati kerge hirm, et kui kõrgel on taevas ehk kas ikka ettevõttel on kasvuruumi. Sama käib ka aktsia kohta. Väga ebamugav on aktsiat kõrgelt osta. Saan vaid endale ette heita, et ei ostnud aktsiat aasta alguses.