DelfinGroupi aktsionärid müüvad avalikul pakkumisel aktsiaid

DelfinGroupi 2023. aasta esimese kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 46%, ulatudes 11,1 miljoni euroni. Ettevõtte EBITDA kasvas 3,9 miljoni euroni, mis on 53% rohkem kui 2022. aasta esimeses kvartalis. Maksueelne kasum suurenes 16% võrra, jõudes 1,8 miljoni euroni. Lisaks on DelfinGroupi laenuportfell aasta algusest kasvanud 9%, ulatudes 73,5 miljoni euroni.

DelfinGroupi investoritele tagab regulaarset tulu ettevõtte Balti turule unikaalne dividendipoliitika - igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50% ettevõtte kasumist. Ettevõtte poolt kuni 16. maini 2023 tehtud dividendimaksete põhjal on DelfinGroup viimase 12 kuu jooksul maksnud dividende 5,5 miljonit eurot ehk 0,121 eurot aktsia kohta. Võttes aluseks aktsiahinna Nasdaq Riga börsi 16. mai 2023 kauplemisperioodi lõpus andis see aktsionäridele väga hea 8% dividenditootluse. Seejuures oleks dividenditootlus viimase 12 kuu jooksul makstud dividendide ja avaliku pakkumise aktsia müügihinna (1,35 eurot) põhjal 9%.