Investorid ootavad võlalae lahenemise rallit

Maikuu on traditsiooniliselt aktsiate müümise kuu. USAs on ütlus, et müüa aktsiad maha ja passi eemal, kuna edasiste kuude tootlused on ajalooliselt olnud kehvad. Kuna aga käimas on võlalae tsirkus, siis mõned analüütikud leiavad, et korrektsioon võib tulla, kuid ehk mitte enne juunit.