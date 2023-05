ALTERNATIIVTURG ⟩ Airoboti käive kasvas 109 protsenti, kahjum aga suurenes 347 protsenti

2023. esimesel poolaastal on Airobot turule toonud uue ventilatsiooniseadme mudeli L5, mis on mõeldud suurematele eramutele ja äripindadele. See mudel on tugev konkurent praegu arendajate ja ehitajate enim kasutatud lahendustele. Tooteportfelli laiendamine ja uude tootesegmenti sisenemine omakorda annab Airobotile eelduse saavutada seatud käibe-eesmärgid ning maandada tururiske.