Olen varemgi aktsiat jälginud, kuid kahjuks mitte ostnud. Nüüd sai see siis tehtud. Loodan, et ei pea seda kahetsema.

Tarbijad on Apple’i toodetele uskumatult lojaalsed. Mida paremat võiks üks tarbekaupade tootja tahta? Ettevõtte tootmine on seni olnud väga suures sõltuvuses Hiinast. Kuna aga viimase plaanid Taiwaniga on ebaselged, hajutab ettevõte tootmist mujale Aasiasse, näiteks pannakse püsti tootmist Indias.