Kuressaare Auriga kaubanduskeskuse omaniku müügitulu oli aasta esimestel kuudel ligi 10 miljonit

Ärikasum kasvas 6,6 miljoni euroni, mis on 16 protsenti rohkem kui eelmine aasta samal perioodil. Ettevõtte kasumit mõjutasid Euribori tõusust tingitud intressikulude kasv, Damme kaubanduskeskuse omandamisega seotud laenude lisandumine ja pangalaenude refinantseerimine enne maksustamist, jättes selle sarnaselt 2022. aasta esimese kvartaliga 4 miljonile eurole, teatas ettevõte. Puhaskasumist 3,9 miljonit eurot kuulus Summus Capitali aktsionäridele.

Summus Capitali bilanss oli esimese kvartali lõpus 423,7 miljonit eurot, mida on ligi 5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal kui bilanss oli 403,6 miljonit eurot. Ettevõtte kohustused kokku ulatusid 247,3 miljoni euroni.

Summus Capitali juhatuse liige Aavo Koppel ütles tulemusi kommenteerides, et portfell toimis plaanipäraselt. «Tulud laekusid, üürimaksete olukord on rahuldav ja oleme oma kulusid hästi kontrolli all hoidnud. Erakorralisi sündmusi ei olnud – oli stabiilne, kuid tootlik kvartal. Edasi liikudes näitab Summus Capital jätkuvalt oma pühendumust kasvule, jätkusuutlikkusele ja kohaliku keskkonna toetamisele,» ütles Koppel.