Analüütik hoiatab: USA keskpank võib vastupidiselt turu ootusetele intressimäärasid veel järsult tõsta

Turud usuvad praegu, et 60 protsendilise tõenäosusega teeb keskpank juunikuisel kogunemisel intressitõstmises pausi. Viimase aasta jooksul on Fed inflatsiooni ohjamiseks järsult intressimäärasid tõstnud ja turud ootavad, et veel enne aasta lõppu hakatakse intressimäärasid juba langetama, edastab populaarne USA investorite kanal CNBC.

Aastane inflatsioon langes aprillis küll viimase kahe aasta madalaimale 4,9 protsendi tasemele, kuid see on jätkuvalt Fed eesmärkiks seatud 2 protsendi tasemest kõrgem.

Tööjõuturg püsib USAs samuti tugevana. Töötuse määr on ajalooliselt madalaima tasemel lähedal. Aprillis lisandus vaatamata aeglustuvale majandusele 253 000 uut töökohta ning töötuse määr oli 3,4 protsenti. See on madalaim tase alatest 1969. aastast. Keskmine tunnipalk kerkis kuuga 0,5 protsenti ning aastataguse ajaga võrreldes 4,4 protsenti. Need mõlemad näitajad olid oodatust kõrgemad.