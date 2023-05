Leedu energiahiid tõstis taastuvenergia arendamise ambitsiooni

Teisipäeval avalikustatud uuendatud strateegias on 2030. aastaks seatud fookus 4–5 GW paindliku roheenergia tootmisvõimsuse väljaarendamisele. Peamised arendatavad tehnoloogiad on avamere tuuleenergia, maismaa hübriid-, P2X- ja salvestustehnoloogiad. Ettevõtte senine eesmärk oli 4 GW. Lisaks on Ignitis Groupi eesmärk jõuda nullheitmeni aastaks 2040–2050, eelmises strateegias oli eesmärk seatud aastaks 2050.