Maailma aktsiaturud on USA võlatüli tõttu languses

Wall Streetil avanes turg kolmapäeval langusega ja õhtuse seisuga olid tugevas miinuses ka Euroopa suuremad aktsiaturud. Samuti lõppes Aasias kauplemispäev negatiivselt.

Nädala alguses turgudes kajastunud optimism on andnud maad ärevusele, kuna USA vabariiklased on avaldanud kahtlust, kas kiire lepe valitsusega on maksejõuetuse ärahoidmiseks vajalik.

Vabariiklased on seadnud punaseks jooneks tuleva aasta kulutuste kärpimise mullusele tasemele, kuid demokraadid ei ole seni sellega nõustunud.

Rahandusminister Janet Yellen hoiatab, et leppeni tuleb jõuda 1. juuniks, vastasel juhul võib USA muutuda võlgade tasumisel maksejõuetuks. Majandusteadlased hoiatavad, et see annaks maailmamajandusele tugeva šoki.

Stephen Innes ettevõttest SPI Asset Management märkis, et vaidlus võlalae tõstmise üle «toob välja USA kestva poliitilise polariseerituse, mis heidab varju poliitilisele protsessile Washingtonis».

«Korduv olukordade äärmuseni viimine võib taas reitinguagentuuride tähelepanu püüda,» ütles ta, viidates 2011. aastale, kui S&P langetas sarnase vaidluse tõttu USA krediidireitingut.