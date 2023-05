Nvidia aktsia tõusis järsult tänu headele tulemustele

Turgudes tekitas samal ajal aga ärevust rahvusvahelise reitinguagentuuri Fitch hoiatus, et see jälgib USA AAA reitingut seoses maksejõuetuse riskiga.

Analüütikud selgitasid tõusu Nvidia teatega, et see ennustab käesoleva kvartali käibeks 11 miljardit dollarit. Turgudel oli ennustatud, et käibeks kujuneb vaid 7,3 miljardit dollarit.