Iute esimese kvartali kasum kukkus 77 protsenti

«Oli üllatav näha, kui paljud võlakirjainvestorid, pangad ja keskpangad alahindasid intressiriski realiseerumist. Meie arvates inflatsioon ja seega ka intressimäärad lähiajal ei normaliseeru. Nagu hiljuti nägime, võib olukord välkkiirelt pöörduda. Järelikult on selliste väikeste rahvusvaheliste ettevõtete nagu Iute Group jaoks oluline jälgida potentsiaalselt äkiliselt muutuvaid olusid ning vajadusel kiiresti kohaneda. Meie jaoks tähendab see, et lähiajal peame keskenduma kasvu asemel rohkem efektiivsusele, et saaksime ka tulevikus oma tugevaid külgi välja mängida,» kommenteeris Sild.