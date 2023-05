Kinnisvarakrahh ⟩ Üks Rootsi suuremaid maaomanikke pani end müüki

Ettevõte teatas, et on laiendanud strateegiliste võimaluste läbivaatamist, mis hõlmab ettevõtte, ärisegmentide või konkreetsete varade müüki, samuti muid strateegilisi tehinguid. SBB kinnisvaraportfelli väärtus on üle 134 miljardi krooni (11,5 miljardi euro).

«Direktorite nõukogu on otsustanud, et aktsionäride huvides on laiendada strateegiliste võimaluste läbivaatamist, et teha kindlaks, millised olemasolevad alternatiivid maksimeerivad aktsionäride väärtust,» lisas ettevõte.