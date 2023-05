Infortari börsileminek nihkub Gaso ostmise tõttu sügisesse

Vajalikud load Gaso ostuks loodetakse saada suvel. «Plaanid on endised, tahame avaliku emissiooni teha ja börsile minna. Oli võimalus juba kevadel minna, aga kevadel tekis järsku investeerimisvõimalus, et saame ära osta Läti gaasijaotusvõrgu ettevõtte Gaso. Kuna see oli nii suur investeering, mida me peame ilmtingimata prospektis kajastama, siis emissioon lükkus edasi sügisesse,» ütles Hanschmidt uudisteportaalile.