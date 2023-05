Nafta hinda tabas sula

Varasemalt olid hinnad tõusnud tänu optimismile, et USA presidendi Joe Bideni ja esindajatekoja spiikri Kevin McCarthy vahel saavutatud kokkulepe lõpetab USA maksejõuetuse ohu. Kuid kokkuleppele on tekkinud vastuseis vabariiklaste poolt, kes ütlevad, et kulutuste kärpimine ei ole piisav, ning ka demokraatide poolt, kes ütlevad, et need on liiga karmid.